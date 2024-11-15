До 150 детей за смену: в Костанае выросли очереди в фильтре поликлиники





В Костанайской области за неделю зарегистрировали 6248 случаев ОРВИ

В Костанайской области растёт число обращений с симптомами ОРВИ. За последнюю неделю зарегистрировали 6248 случаев — в 1,6 раза больше, чем неделей ранее. По данным областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля, 65% заболевших — дети до 14 лет.

Рост нагрузки заметен и в городской поликлинике №3 Костаная. Если в начале сентября в детском фильтре принимали около ста пациентов в день, то сейчас — примерно 150 за смену.

«В текущем году рост заболеваемости началя несколько раньше, на две недели вперёд. И такое количество заболевших, как мы зарегистрировали за последнюю неделю, мы отмечали в октябре. Поэтому рост заболеваемости простудными инфекциями в этом году не значительно, но он здвинулся», — сообщила заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Гулим Досумова.

Педиатр поликлиники №3 Гуля Жоламанова советует соблюдать личную гигиену, регулярно проводить влажную уборку и гулять на свежем воздухе. При высокой температуре, которая не снижается, она рекомендует обратиться в фильтр поликлиники или вызвать врача на дом.

С 1 октября в медицинских организациях введут обязательный масочный режим для сотрудников. Пациентам носить маски рекомендуют.

Начало вакцинации против гриппа пока откладывается. В Минздраве объяснили корректировку сроков поставки вакцины «Гриппол плюс» регистрационными процедурами. Первую партию препарата ожидают ориентировочно в начале октября. Прививка предназначена для профилактики гриппа, а не всех видов ОРВИ.

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