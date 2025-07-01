Сотни спасателей, авиация и водолазы: на Каспии продолжается поисковая операция

По поручению Правительственной комиссии под председательством заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Каната Бозумбаева в акватории Каспийского моря в непрерывном круглосуточном режиме продолжается поисково-спасательная операция.
Непосредственное руководство поисково-спасательными работами на месте осуществляет министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов. В состав созданного оперативного штаба вошли представители Министерства обороны, Пограничной службы КНБ, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел, а также местных исполнительных органов Мангистауской области.
В масштабной поисково-спасательной операции задействованы 252 человека личного состава, 34 единицы специальной наземной техники, 37 военных водолазов, 14 судов и катеров, а также более 20 воздушных судов, включая 4 вертолета. Силами и средствами ведомств проводится непрерывное патрулирование и обследование водной акватории, прибрежной зоны и прилегающих территорий с воздуха.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело, специальной комиссией проводятся следственные мероприятия по установлению всех причин и обстоятельств случившегося. Семьям погибших и пострадавшим военнослужащим будет оказана вся необходимая материальная и психологическая помощь.
Напомним, в ходе выполнения учебно-боевой задачи из-за внезапного и резкого ухудшения метеорологических условий и порывистого ветра в открытое море унесло 17 военнослужащих. В результате оперативно принятых мер трое военнослужащих были спасены, поиски двоих продолжаются. К глубокому сожалению, 12 военнослужащих погибли.
Опубликованы имена погибших военнослужащих
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