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Прогноз погоды на 26 сентября

— Сегодня, 15:33
Изображение для новости: Прогноз погоды на 26 сентября

pixabay.com


В Костанайской области ночью на юге ожидается дождь. Ночью и утром на западе и севере возможен туман. Ветер северо-восточный, 9–14 м/с, днём на юге и востоке порывы до 15–20 м/с.

Температура ночью составит +1…+6 °C, на юге — до +9 °C. На севере и востоке области ожидаются заморозки до −2 °C. Днём воздух прогреется до +13…+18 °C, на юге — до +22 °C.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 9–14 м/с. Ночью +1…+3 °C, днём +14…+16 °C.





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