Закрылись или стали самозанятыми? В Казахстане выясняют судьбу 191 тысячи субъектов МСП





На 1 сентября 2026 года в Казахстане насчитывалось 1 984 663 действующих субъекта малого и среднего предпринимательства. Это на 190 942 меньше, чем в начале года. При этом после июльского минимума показатель вырос на 9 764. Данные Бюро национальной статистики сопоставило издание LS.

Депутат Курултая Константин Авершин направил запрос министру национальной экономики Серику Жумангарину. Он предлагает выяснить, сколько предпринимателей прекратили работу после изменения налоговых условий, а сколько перешли на специальный режим для самозанятых.

За первое полугодие число действующих субъектов МСП уменьшилось на 200 706, или на 9,2%: с 2 175 605 на 1 января до 1 974 899 на 1 июля. К сентябрю показатель немного восстановился, но остался ниже уровня начала года.

Сильнее всего за восемь месяцев сократилось число действующих индивидуальных предпринимателей в сфере транспорта и складирования — на 82 588. Бюро национальной статистики связывает снижение показателей с переходом ИП на специальный налоговый режим для самозанятых, действующий с 1 января 2026 года. Сколько предпринимателей сменили режим, а сколько действительно прекратили работу, ведомство не уточняет. Поэтому уменьшение числа субъектов МСП нельзя приравнивать к числу закрывшихся предприятий.

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