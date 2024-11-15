КНБ и МВД провели в 10 регионах Казахстана единовременную операцию: задержаны 29 человек





Комитетом национальной безопасности совместно с МВД и при координации прокуратуры реализована в 10 регионах страны единовременная операция по пресечению противоправной деятельности участников организованных преступных групп, криминальных схем в приграничье, а также на объектах уголовно-исполнительной системы.

По подозрению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений задержано и доставлено 29 человек, из них 9 водворены в ИВС.

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