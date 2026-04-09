О третьем выжившем во время учений на Каспии рассказали в Минобороны

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Третий выживший во время учений в Каспийском море военнослужащий находится под наблюдением врачей, сообщает Kazinform со ссылкой на Министерство обороны.
Еще одним из трех оставшихся в живых оказался Никита Удалов из Западно-Казахстанской области.
«Сейчас он находится под наблюдением врачей, с ним все в порядке», – уточнили в Минобороны.
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