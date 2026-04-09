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О третьем выжившем во время учений на Каспии рассказали в Минобороны

— Сегодня, 15:58
Изображение для новости: О третьем выжившем во время учений на Каспии рассказали в Минобороны

Третий выживший во время учений в Каспийском море военнослужащий находится под наблюдением врачей, сообщает Kazinform со ссылкой на Министерство обороны.

Еще одним из трех оставшихся в живых оказался Никита Удалов из Западно-Казахстанской области.

«Сейчас он находится под наблюдением врачей, с ним все в порядке», – уточнили в Минобороны.

 





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