О третьем выжившем во время учений на Каспии рассказали в Минобороны





Третий выживший во время учений в Каспийском море военнослужащий находится под наблюдением врачей, сообщает Kazinform со ссылкой на Министерство обороны.

Еще одним из трех оставшихся в живых оказался Никита Удалов из Западно-Казахстанской области.

«Сейчас он находится под наблюдением врачей, с ним все в порядке», – уточнили в Минобороны.

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