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Помощь семьям военнослужащих будет распределена справедливо – спецкомиссия

— Сегодня, 18:55
Изображение для новости: Помощь семьям военнослужащих будет распределена справедливо – спецкомиссия

Фото пресс-службы минобороны


В Казахстане официально завершился сбор средств для помощи семьям погибших и пострадавших военнослужащих. Об этом 26 сентября 2026 года рассказал член Қазақстан Халық Кеңесі и председатель общественного совета Мангистауской области Бекмурат Жусупов, сообщает Zakon.kz.

Он возглавил специальную комиссию, созданную для контроля за деятельностью аккумулирующего фонда, образованного по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева.

По словам Жусупова, на сегодняшний день в фонде сформирован необходимый объем ресурсов. В оказании помощи приняли участие члены Қазақстан Халық Кеңесі, депутаты Курултая, представители политических партий, предприниматели, меценаты и неравнодушные граждане со всех уголков страны.

«Как руководитель специальной комиссии хочу заверить, что в самое ближайшее время начнется справедливое и равномерное распределение этих средств между семьями погибших и пострадавшими. Контролировать прозрачность всего процесса будут также представители государственных и правоохранительных органов, которые вошли в состав комиссии», – подчеркнул Бекмурат Жусупов.





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