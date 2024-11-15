«Не придумывайте за него истории»: семья выжившего на Каспии выступила с обращением

Семья Никиты Удалова, выжившего во время трагедии на Каспии, опубликовала обращение. Родственники поблагодарили всех, кто переживает за молодого человека и поддерживает их, а также попросили уважать его желание пока не давать интервью и не рассказывать о случившемся.
По словам семьи, Никита самостоятельно сориентировался, добрался до берега и выжил. Сейчас он не готов обсуждать подробности произошедшего. Родственники попросили не придумывать за него истории, не распространять непроверенную информацию и не превращать пережитое в сенсацию.
«Сейчас главное, чтобы он пришёл в себя. И чтобы память о тех 14 ребятах, которых мы потеряли, не затерялась за чужими догадками и погоней за сенсацией», — говорится в обращении.
Семья также выразила соболезнования близким 14 погибших военнослужащих.
Указом Главы государства Даурен Жуматаевич Косанов освобождён от должности министра обороны Республики Казахстан.
Фото из аккаунта семьи Никиты Удалова
Даурен Косанов освобождён от должности министра обороны Казахстана
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