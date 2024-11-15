«Не придумывайте за него истории»: семья выжившего на Каспии выступила с обращением





Семья Никиты Удалова, выжившего во время трагедии на Каспии, опубликовала обращение. Родственники поблагодарили всех, кто переживает за молодого человека и поддерживает их, а также попросили уважать его желание пока не давать интервью и не рассказывать о случившемся.

По словам семьи, Никита самостоятельно сориентировался, добрался до берега и выжил. Сейчас он не готов обсуждать подробности произошедшего. Родственники попросили не придумывать за него истории, не распространять непроверенную информацию и не превращать пережитое в сенсацию.

«Сейчас главное, чтобы он пришёл в себя. И чтобы память о тех 14 ребятах, которых мы потеряли, не затерялась за чужими догадками и погоней за сенсацией», — говорится в обращении.

Семья также выразила соболезнования близким 14 погибших военнослужащих.

Указом Главы государства Даурен Жуматаевич Косанов освобождён от должности министра обороны Республики Казахстан.

Фото из аккаунта семьи Никиты Удалова

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