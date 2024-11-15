В Костанае пассажирский автобус ездил с подложными номерами

В рамках оперативно-профилактического мероприятия сотрудники полиции выявляют автомобили, на которых установлены подложные либо изменённые государственные регистрационные номерные знаки.
В Костанае сотрудники батальона патрульной полиции выявили маршрутный автобус марки MAN, который перевозил пассажиров с подложными государственными регистрационными номерными знаками.
Нарушение обнаружили во время оперативно-профилактического мероприятия. В отношении водителя возбуждено административное дело, автобус водворён на специальную стоянку.
С 25 по 27 сентября на территории Казахстана проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Подложный номер». Его цель — выявление и пресечение случаев использования подложных и незаконно установленных регистрационных знаков, а также привлечение нарушителей к ответственности.
В полиции напомнили, что водитель общественного транспорта несёт непосредственную ответственность за безопасность пассажиров и обязан соблюдать требования законодательства и правила дорожного движения.
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