Троих военнослужащих наградили за мужество во время трагедии на Каспии

Указом Главы государства трое военнослужащих войсковой части 29011 награждены медалью «Ерлігі үшін». Государственные награды присуждены за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

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Медалью награждены:

Семья Никиты Удалова, выжившего во время трагедии на Каспии, опубликовала обращение. Родственники поблагодарили всех, кто...

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