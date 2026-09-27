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Троих военнослужащих наградили за мужество во время трагедии на Каспии

— Сегодня, 12:55
Изображение для новости: Троих военнослужащих наградили за мужество во время трагедии на Каспии

Указом Главы государства трое военнослужащих войсковой части 29011 награждены медалью «Ерлігі үшін». Государственные награды присуждены за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

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Медалью награждены:

  • Қуандық Бекет Бақтыбекұлы — матрос, стрелок войсковой части 29011;
  • Темерхан Ақжол Тимурұлы — матрос, стрелок войсковой части 29011;
  • Удалов Никита Александрович — специалист, санитарный инструктор войсковой части 29011


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