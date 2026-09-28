После двух сухих дней в Казахстан придут дожди с грозами





29 и 30 сентября на большей части Казахстана сохранится преимущественно сухая погода. По прогнозу синоптиков, республика будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления.

1 октября погода изменится: на большей части страны ожидаются дожди с грозами и усиление ветра. Ночью и утром местами возможен туман. В северной половине Казахстана сохранятся заморозки до 1–3 градусов.

Днём на севере страны воздух прогреется до +15…+23 °С. На юге температура понизится с +20…+25 °С до +15…+23 °С, в горных районах — с +10…+15 °С до +8…+13 °С.

В Костанае разъяснили порядок изъятия земельных участков для государственных нужд Руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная М. Е. Темирбаев рассказал, в каких случаях земельный участок...

В сети появились слухи о матросах после учений на Каспии. Минобороны ответило Министерство обороны Казахстана прокомментировало распространяющуюся в социальных сетях информацию о матросах срочной службы Ахметове А.А....