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После двух сухих дней в Казахстан придут дожди с грозами

— Сегодня, 10:23
Изображение для новости: После двух сухих дней в Казахстан придут дожди с грозами

Н.Луговская/alau.kz


29 и 30 сентября на большей части Казахстана сохранится преимущественно сухая погода. По прогнозу синоптиков, республика будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления.

1 октября погода изменится: на большей части страны ожидаются дожди с грозами и усиление ветра. Ночью и утром местами возможен туман. В северной половине Казахстана сохранятся заморозки до 1–3 градусов.

Днём на севере страны воздух прогреется до +15…+23 °С. На юге температура понизится с +20…+25 °С до +15…+23 °С, в горных районах — с +10…+15 °С до +8…+13 °С.



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