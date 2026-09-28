Из здания городской больницы в Костанае эвакуировали 48 человек из-за пожара





В Костанае загорелась кровля отдельно стоящего одноэтажного здания клинико-диагностического отделения на территории городской больницы.

До прибытия пожарных сотрудники учреждения эвакуировали 48 человек: 27 пациентов, в том числе 10 лежачих, пятерых посетителей и 16 сотрудников.

Пожар ликвидирован на площади 7 квадратных метров. Пострадавших нет. В тушении участвовали 27 сотрудников ДЧС и девять единиц техники. На месте также работали сотрудники Оперативно-спасательного отряда и Центра медицины катастроф.

Причина возгорания устанавливается.

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