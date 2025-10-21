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В Костанайской области ночью ожидаются туман и заморозки

— Сегодня, 17:44
Изображение для новости: В Костанайской области ночью ожидаются туман и заморозки

pixabay.com


В Костанайской области прогнозируют погоду без осадков. Ночью и утром на западе и севере региона возможен туман. Восточный ветер составит 7–12 м/с, на юге области порывы усилятся до 15–20 м/с.

Ночью температура воздуха составит +1…+6 °C, на севере области ожидаются заморозки до −2 °C. Днём воздух прогреется до +17…+22 °C.

В Костанае будет малооблачно, без осадков. Восточный ветер — 7–12 м/с. Днём ожидается +17…+19 °C, ночью на поверхности почвы возможны заморозки до −2 °C.



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