Под школу и детсады в Костанае изымают 197 участков: что происходит в Юбилейном-2





В Костанае продолжается процедура изъятия земельных участков для развития микрорайона Юбилейный-2. Она начата постановлениями акимата от 31 марта и 10 июня 2026 года. Всего речь идёт о 197 участках: 187 предназначены для садоводства, один — для обслуживания конторы ПК «Юбилейный», ещё девять участков коммерческого назначения принадлежат юридическим лицам.

Согласно проекту детальной планировки, в микрорайоне предусмотрено строительство школы, двух детских садов, автомобильной дороги и четырёх проездов. На сегодняшний день изъяты 29 участков.

Участки, принадлежащие физическим лицам, продолжают оценивать по рыночной стоимости. Подготовленные по результатам оценки проекты договоров направляют собственникам для ознакомления. Если собственник не согласится с предложенными условиями, процедура изъятия продолжится в суде.

В отделе земельных отношений акимата Костаная отдельно отметили, что участки со строениями в садоводческом обществе «Юбилейное» имеют целевое назначение «для садоводства». Поэтому расположенные на них строения не могут оцениваться как индивидуальные жилые дома.

Также в отделе сообщили о случаях самовольного занятия государственной земли и использования участков не по целевому назначению в разных частях города.

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