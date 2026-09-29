USD 441.77 EUR 502.38 RUB 5.23

Женщина погибла в столкновении «Газели» и «Лады Калины» на трассе Алматы — Екатеринбург

— Сегодня, 09:28
Изображение для новости: Женщина погибла в столкновении «Газели» и «Лады Калины» на трассе Алматы — Екатеринбург

Фото пресс-службы ДП


29 сентября 2026 года около 07:30 на 384-м километре автодороги Алматы — Екатеринбург ( Кайрак,Карабалыкского района) столкнулись «Газель» и «Лада Калина».

По предварительным данным полиции, водитель «Газели» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем. Водитель «Лады Калины» — женщина — скончалась на месте. Пострадали водитель «Газели» и пассажир «Лады Калины».

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В департаменте полиции напомнили водителям о необходимости отдыхать перед дальней поездкой и останавливаться в безопасном месте при появлении усталости или сонливости.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.