Женщина погибла в столкновении «Газели» и «Лады Калины» на трассе Алматы — Екатеринбург





29 сентября 2026 года около 07:30 на 384-м километре автодороги Алматы — Екатеринбург ( Кайрак,Карабалыкского района) столкнулись «Газель» и «Лада Калина».

По предварительным данным полиции, водитель «Газели» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем. Водитель «Лады Калины» — женщина — скончалась на месте. Пострадали водитель «Газели» и пассажир «Лады Калины».

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В департаменте полиции напомнили водителям о необходимости отдыхать перед дальней поездкой и останавливаться в безопасном месте при появлении усталости или сонливости.

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