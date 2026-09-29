Женщина погибла в столкновении «Газели» и «Лады Калины» на трассе Алматы — Екатеринбург

29 сентября 2026 года около 07:30 на 384-м километре автодороги Алматы — Екатеринбург ( Кайрак,Карабалыкского района) столкнулись «Газель» и «Лада Калина».
По предварительным данным полиции, водитель «Газели» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем. Водитель «Лады Калины» — женщина — скончалась на месте. Пострадали водитель «Газели» и пассажир «Лады Калины».
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В департаменте полиции напомнили водителям о необходимости отдыхать перед дальней поездкой и останавливаться в безопасном месте при появлении усталости или сонливости.
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