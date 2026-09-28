Онлайн-кредит могут не выдать из-за ответов на анкету: что изменится с 1 октября





С 1 октября 2026 года вступают в силу отдельные положения требований к банковской деятельности. Они касаются проверки заёмщиков при оформлении онлайн-кредитов и порядка рефинансирования займов, сообщает Zakon.kz. Дата вступления этих положений в силу указана в постановлении Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Перед заключением договора потребительского онлайн-займа без залога банк должен провести анкетирование. У человека спросят, кто предложил оформить кредит, для чего нужны деньги, не торопит ли его кто-либо и не советовали ли ему скрывать заём от сотрудников банка или близких.

Если ответы укажут на возможное мошенничество или давление со стороны третьих лиц, банк проведёт дополнительную проверку и разъяснит заёмщику риски. После этого он сможет заключить договор, приостановить его оформление до выяснения обстоятельств либо отказать в выдаче кредита. При выявлении незаконного распространения персональных данных клиента предусмотрены дополнительные меры проверки, в том числе повторная биометрическая аутентификация или проверочный звонок.

Изменения затронут и внешнее рефинансирование — оформление нового банковского займа для погашения долга перед другим банком или микрофинансовой организацией. Для перечисления денег напрямую кредитору банк должен получить согласие заёмщика. Поступившую сумму направят на погашение задолженности не позднее пяти рабочих дней без отдельного заявления заёмщика о досрочном погашении. Если денег недостаточно для полного расчёта, заём погасят частично.

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