Опубликованы новые данные о численности населения Казахстана

Обновленную информацию о демографической ситуации в стране за январь-июнь 2023 года предоставили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, сообщает Zakon.kz.

«Численность населения на 1 июля 2023 года составила 19 899 377 человек, из них горожане – 12 317 671 человек, сельские жители – 7 581 706 человек, 48,8% – мужчины, 51,2% – женщины», – говорится в сообщении Бюро национальной статистики, распространенном 10 августа.

В первом полугодии в Казахстане родились 189,5 тыс. детей, из них 98 тыс. – мальчики, 91,5 тыс. – девочки. Коэффициент рождаемости составил 19,2 родившихся на 1000 человек. Наибольшие уровни рождаемости отмечены в Мангистауской (25,97 человек на 1000 населения), Туркестанской (25,46) областях и Шымкенте (24,7).

Число умерших за указанный период составило 63,6 тыс. человек, при этом коэффициент смертности на 1000 человек – 6,44. Так, естественный прирост населения за полгода составил 125,9 тыс. человек.

Самые высокие уровни смертности наблюдались в Восточно-Казахстанской (11,07 на 1000 населения), Северо-Казахстанской (11,06) и Костанайской областях (10,04), что связано с возрастной структурой населения этих областей.

По данным Бюро нацстатистики, за шесть месяцев в возрасте до одного года умерли 1454 младенца, коэффициент младенческой смертности на 1000 родившихся составил 7,67.

За указанный период зарегистрировано 53,8 тыс. браков. Коэффициент брачности составил 5,46 на 1000 человек. Также за этот период было зарегистрировано 8,1 тыс. разводов (по данным органов РАГС без учета решений судов о расторжении брака). Коэффициент разводимости составил 0,83 на 1000 человек.

Численность переезжающих в пределах страны увеличилась на 5,8%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в трех регионах страны: Астане (16 044 человека), Алматы (15 611 человек) и Шымкенте (1049 человек).

По данным Бюро нацстатистики, в январе-июне 2023 года в страну прибыли 13 652 человека, покинули страну 6996 человек. Сальдо миграции составило 6656 человек.

По сравнению с соответствующим периодом 2022 года число прибывших в Казахстан увеличилось на 87,3%, число выбывших из Казахстана уменьшилось на 56,7%.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 89,1%, доля выбывших в эти страны –75,4%

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