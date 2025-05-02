USD 512.34 EUR 582.07 RUB 6.31

ОСИ смогут свободно выбирать. В закон по вопросам ЖКХ внесены изменения

— Сегодня, 12:00
Фотография для новости 993 квартиры до конца этого года должны закупить в Костанайской области

Фото пресс-службы акима Костанайской области

Мажилис принял во втором чтении закон с изменениями и дополнениями по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и сопутствующие ему поправки в кодексы «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и об административных правонарушениях, инициированные депутатами Парламента.

ОСИ смогут свободно выбирать, как организовать процесс управления и вести хозяйственную деятельность:

  • Самостоятельное управление – ОСИ выбирает председателя из числа собственников, который организует работу, нанимает персонал и отвечает за состояние дома;
  • Профессиональный управляющий – ОСИ может заключить трудовой договор с профессиональным управляющим, который возглавит дом, а председатель и совет дома будут выполнять контрольные функции;
  • Передача управления на аутсорсинг – ОСИ может оставить за собой только контрольные полномочия и передать все вопросы субъекту управления. Если жильцы не организуют собрание, дом автоматически считается «бесхозным» и местные власти могут назначить временного управляющего. На выбор субъекта управления жильцам даётся два месяца.

Напомним, жителям станет проще выбирать форму управления домами



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.