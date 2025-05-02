Мажилис принял во втором чтении закон с изменениями и дополнениями по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и сопутствующие ему поправки в кодексы «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и об административных правонарушениях, инициированные депутатами Парламента.

ОСИ смогут свободно выбирать, как организовать процесс управления и вести хозяйственную деятельность:

Самостоятельное управление – ОСИ выбирает председателя из числа собственников, который организует работу, нанимает персонал и отвечает за состояние дома;

Профессиональный управляющий – ОСИ может заключить трудовой договор с профессиональным управляющим, который возглавит дом, а председатель и совет дома будут выполнять контрольные функции;

Передача управления на аутсорсинг – ОСИ может оставить за собой только контрольные полномочия и передать все вопросы субъекту управления. Если жильцы не организуют собрание, дом автоматически считается «бесхозным» и местные власти могут назначить временного управляющего. На выбор субъекта управления жильцам даётся два месяца.

Напомним, жителям станет проще выбирать форму управления домами

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