Мажилис принял во втором чтении закон с изменениями и дополнениями по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и сопутствующие ему поправки в кодексы «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и об административных правонарушениях, инициированные депутатами Парламента.
Основной закон разработан в целях совершенствования действующего законодательства в сферах жилищных отношений и ЖКХ. Предусмотренные в нём новые понятия и уточняющие поправки позволят жильцам управлять общим имуществом объекта кондоминиума с учётом текущей ситуации и общественных отношений в жилищно-коммунальной сфере. Закон предлагает жителям реальную возможность выбирать, кто и как будет управлять их домом.
Теперь доступны две формы управления:
- Объединение собственников имущества (ОСИ),
- Непосредственное совместное управление (аналог простых товариществ, но без ограничений по количеству квартир).
При этом простые товарищества (ПТ) не отменяются, они просто вписываются в концепцию совместного управления. Так, при непосредственном совместном управлении дома до 36 квартир могут управлять домом самостоятельно, а свыше 36 квартир – должны обязательно определиться с субъектом управления, в ином случае его назначит акимат.
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