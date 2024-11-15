Почти вдвое сократилось число семейно-бытовых преступлений в Костанайской области

По итогам девяти месяцев 2026 года в Костанайской области почти вдвое уменьшилось количество преступлений в семейно-бытовой сфере. Об этом сообщила помощник прокурора области Нурсулу Пряхина.
Общее число уголовных правонарушений снизилось на 15 процентов, тяжких преступлений — на 17 процентов. Интернет-мошенничеств зарегистрировано на 24 процента меньше.
В регионе усилили контроль за лицами, ранее совершавшими преступления. Для профилактики интернет-мошенничества к информационной работе привлекли более 20 местных блогеров.
Также с января реализуется проект «Айқын нәтиже». В его рамках выявляют места, где чаще происходят правонарушения, и принимают дополнительные меры безопасности.
В прокуратуре подчеркнули, что добиться результатов удалось благодаря совместной работе правоохранительных органов, государственных структур и общественности.
Казахстанцы активнее передают пенсионные деньги частным компаниям: сумма достигла 206 млрд тенге
Учиться меньше, платить столько же: снизится ли стоимость трёхлетнего бакалавриата в Казахстане
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.