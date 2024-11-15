Почти вдвое сократилось число семейно-бытовых преступлений в Костанайской области





По итогам девяти месяцев 2026 года в Костанайской области почти вдвое уменьшилось количество преступлений в семейно-бытовой сфере. Об этом сообщила помощник прокурора области Нурсулу Пряхина.

Общее число уголовных правонарушений снизилось на 15 процентов, тяжких преступлений — на 17 процентов. Интернет-мошенничеств зарегистрировано на 24 процента меньше.

В регионе усилили контроль за лицами, ранее совершавшими преступления. Для профилактики интернет-мошенничества к информационной работе привлекли более 20 местных блогеров.

Также с января реализуется проект «Айқын нәтиже». В его рамках выявляют места, где чаще происходят правонарушения, и принимают дополнительные меры безопасности.

В прокуратуре подчеркнули, что добиться результатов удалось благодаря совместной работе правоохранительных органов, государственных структур и общественности.

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