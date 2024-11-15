Казахстанцы активнее передают пенсионные деньги частным компаниям: сумма достигла 206 млрд тенге





Объём пенсионных накоплений под управлением частных компаний вырос со 137,5 млрд до 206 млрд тенге за короткий период. В Национальном банке связывают это с растущим интересом граждан к управлению своими сбережениями, сообщает Informburo.kz.

Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов отметил, что казахстанцы стали внимательнее относиться к пенсионным накоплениям и возможностям их приумножения. По его словам, свою роль сыграли регулярные призывы рассматривать услуги частных управляющих и реформа, позволившая передавать им не 50, а 100 процентов накоплений.

Сулейменов считает, что возможность досрочного использования пенсионных денег помогла гражданам воспринимать накопления как личный счёт и задумываться о его доходности.

«Нужно искать того, кто тебе этот счёт будет приумножать по большей процентной ставке. Это очень хорошо», — сказал он.

Глава Нацбанка предложил рассматривать передачу накоплений частным компаниям как один из вариантов управления деньгами, подобно выбору депозита. При этом он подчеркнул, что сам Национальный банк обязан придерживаться консервативной стратегии.

По словам Сулейменова, регулятор отвечает за накопления всех казахстанцев — как разбирающихся в инвестициях, так и далёких от этой сферы, поэтому не может рисковать их деньгами.

Граждане, которые хорошо понимают инвестиционные инструменты, могут самостоятельно выбирать управляющую компанию и предлагаемую ею стратегию в пределах её полномочий. Саму реформу председатель Нацбанка назвал положительным рыночным изменением.

Как уточнила заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова, на конец августа частные управляющие распоряжались 137,5 млрд тенге пенсионных активов, сейчас — 206 млрд. До этого показатель долгое время оставался на уровне 70–80 млрд тенге.

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