Через форточку — за оружием: жителя Костанайской области осудили на четыре года

В Костанайской области суд рассмотрел дело о хищении оружия из жилого дома. Жителю района имени Беимбета Майлина назначили четыре года лишения свободы.
Как установлено судом, в одну из августовских ночей мужчина проник в дом в посёлке Новоильиновка через открытую форточку. Он похитил карабин «Вепрь» с оптическим прицелом, патроны, два охотничьих ножа, подсумок для патронов, чехол от ружья, камуфляжный рюкзак и жилет со вшитыми патронташами.
Материальный ущерб владельцу превысил миллион тенге.
При назначении наказания суд учёл признание вины, активное содействие раскрытию уголовного правонарушения и чистосердечное раскаяние. Вместе с тем в действиях подсудимого признали опасный рецидив преступлений.
По совокупности уголовных правонарушений мужчине назначили четыре года лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.
Приговор не вступил в законную силу.
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