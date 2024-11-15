Через форточку — за оружием: жителя Костанайской области осудили на четыре года





В Костанайской области суд рассмотрел дело о хищении оружия из жилого дома. Жителю района имени Беимбета Майлина назначили четыре года лишения свободы.

Как установлено судом, в одну из августовских ночей мужчина проник в дом в посёлке Новоильиновка через открытую форточку. Он похитил карабин «Вепрь» с оптическим прицелом, патроны, два охотничьих ножа, подсумок для патронов, чехол от ружья, камуфляжный рюкзак и жилет со вшитыми патронташами.

Материальный ущерб владельцу превысил миллион тенге.

При назначении наказания суд учёл признание вины, активное содействие раскрытию уголовного правонарушения и чистосердечное раскаяние. Вместе с тем в действиях подсудимого признали опасный рецидив преступлений.

По совокупности уголовных правонарушений мужчине назначили четыре года лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

Почти вдвое сократилось число семейно-бытовых преступлений в Костанайской области По итогам девяти месяцев 2026 года в Костанайской области почти вдвое уменьшилось количество преступлений...