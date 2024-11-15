Не «прочий персонал»: в Казахстане предложили пересмотреть оплату труда психологов и логопедов

В Казахстане предлагают пересмотреть профессиональный статус и систему оплаты труда специалистов, работающих в сфере психического здоровья, детской реабилитации и сопровождения людей с особыми потребностями. Речь идёт о социальных работниках, клинических психологах, логопедах, дефектологах и других сотрудниках.
По приведённым в обращении данным, таких работников насчитывается около 12 тысяч. При этом их заработная плата существенно различается в зависимости от ведомственной принадлежности учреждения, должности и системы тарификации.
Одна работа с пациентами — разные условия оплаты
Специалисты немедицинского профиля в организациях здравоохранения могут относиться к категории прочего персонала. Такая классификация в рамках действующей системы оплаты труда может приводить к существенному разрыву в заработках сотрудников, участвующих в оказании помощи одним и тем же пациентам.
Аналогичные вопросы возникают в государственных центрах детской реабилитации и помощи детям с расстройствами аутистического спектра. В том числе это касается учреждений, созданных при поддержке благотворительных организаций и переданных государству.
В таких центрах работают логопеды, дефектологи, эрготерапевты и АВА-терапевты. Однако профессиональная классификация и условия оплаты могут не учитывать специфику их работы. В результате отдельные специалисты не имеют доступа к надбавкам и механизмам повышения зарплаты, предусмотренным для работников смежных сфер.
Выработку единого подхода осложняет распределение полномочий между министерствами труда и социальной защиты населения, здравоохранения и просвещения.
Данные о кадровом обеспечении требуют уточнения
В обращении также приводятся сведения о том, что на учёте в организациях психического здоровья находятся более 300 тысяч граждан, тогда как число штатных единиц профильных социальных работников и психологов составляет около 163.
При этом авторы подчёркивают: эти данные необходимо уточнить с учётом распределения кадров по регионам, фактической укомплектованности учреждений и нагрузки на сотрудников.
Помощь пациентам не ограничивается лечением. Она включает восстановление навыков самостоятельной жизни, социальную реабилитацию и сопровождение семей. Нехватка кадров и неконкурентоспособные зарплаты могут снижать доступность такой поддержки.
Что предлагают изменить
Для решения проблемы предлагается:
- пересмотреть постановление правительства № 1193, предусмотрев отдельные категории должностей для профильных немедицинских специалистов вместо отнесения к прочему персоналу;
- проработать повышающие коэффициенты и доплаты с учётом квалификации, сложности и ответственности работы;
- отразить в классификаторах профессий статус АВА-терапевтов, эрготерапевтов и других специалистов центров аутизма и детской реабилитации;
- определить источники финансирования, чтобы повышение зарплат не зависело исключительно от финансовых возможностей конкретного учреждения.
Перечисленные вопросы предлагается рассмотреть совместно с заинтересованными государственными органами.
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