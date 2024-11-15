Шесть водохранилищ Костанайской области планируют реконструировать до 2030 года





До конца 2027 года для шести водохранилищ Костанайской области должны разработать проектно-сметную документацию по реконструкции. Реализация проектов запланирована до 2030 года, сообщил руководитель Костанайского филиала РГП «Казводхоз» Сакен Кокишев.

Речь идёт о Желкуарском, Верхнетобольском, Кызылжарском, Каратомарском, Сергеевском и Амангельдинском водохранилищах. С 2023 по 2025 год на этих объектах проводили многофакторное обследование для оценки их состояния и степени изношенности.

Разработку документации предусмотрели по инициативе Министерства водных ресурсов и ирригации. После её подготовки будет решаться вопрос выделения средств на строительно-монтажные работы.

При этом текущие ремонты продолжаются. В этом году на Каратомарском и Верхнетобольском водохранилищах привели в порядок четыре затвора. Общая стоимость работ составила 30 миллионов тенге.

Совокупная ёмкость шести водохранилищ превышает 1,4 миллиарда кубометров. Они обеспечивают водой Житикару, Лисаковск, Рудный и Костанай, а также сельхозпроизводителей и садоводческие общества. По данным специалистов, дефицита воды и ёмкостей для её хранения сейчас нет.

Как пояснил Кокишев, Верхнетобольское и Каратомарское водохранилища позволяют накапливать воду во время паводка и распределять её в течение года или нескольких маловодных лет. Остальные четыре работают сезонно и в паводковый период пропускают воду транзитом.

Также осуществляется обязательный санитарный сброс воды в Россию в соответствии с межправительственным соглашением.

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