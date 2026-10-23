«Сейчас почти как в Европе»: жители Тобыла оценили дороги после ремонта за 276 миллионов тенге





В Тобыле завершили сезонный ремонт дорог. На 23 участках провели средний ремонт общей стоимостью 276 миллионов тенге. Работы закончили 10 октября, сообщил аким города Захар Комаров.

По его словам, часть участков заасфальтировали впервые, на других восстановили повреждённое покрытие. В частности, отремонтировали улицу Павлова, где асфальт был нарушен при прокладке центральной канализации ещё в 2023 году.

«На сегодняшний день мы в целом по охвату асфальтированием города где-то 95 процентов улиц охватили», — рассказал Комаров.

В следующем году власти намерены заняться оставшимися небольшими участками.

Новые площадки и ремонт футбольных полей

В городе продолжают благоустраивать дворы. Второй год в Тобыле действует программа «Бюджет народного участия», благодаря которой жители могут предлагать собственные проекты.

Один из них реализовали возле пятиэтажного дома №75 по улице Тауелсиздик. Жители подготовили необходимые документы, после чего проект детской игровой зоны получил финансирование из районного бюджета. Ещё одну площадку на улице Дорожной обустроил частный инвестор.

Также завершено строительство футбольных полей в микрорайоне Восточный и на улице Заречной, в районе пятого магазина.

Кроме того, восстановили четыре футбольных поля, построенных в 2020 году. По словам акима, жители жаловались на изношенные ограждения и искусственное покрытие.

Что говорят жители

Опрошенные горожане отмечают, что за последние годы дороги стали заметно лучше. В частности, жители рассказали об асфальтировании улицы Гагарина и ремонте проезда возле парковки рядом с ЦОНом. При этом, по словам одной из собеседниц, небольшой участок вдоль улицы Титова возле ЦОНа ещё остаётся без дороги.

Положительно жители оценивают озеленение, цветочное оформление и появление игровых площадок. Вместе с тем некоторые считают, что детских зон необходимо больше, особенно возле новых многоэтажных домов.

Тобыл получил статус города районного значения 2 января 2020 года. В тот же день указом Главы государства посёлок Затобольск переименовали в Тобыл. Сегодня здесь проживают почти 30 тысяч человек.

Будет ли Нацбанк менять базовую ставку до конца года: ответ Сулейменова Вероятность изменения базовой ставки до конца 2026 года остаётся низкой. Об этом заявил председатель Национального...