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До −9 ночью и +12 днём: какая погода ожидается в Костанайской области

— Сегодня, 18:30
Изображение для новости: До −9 ночью и +12 днём: какая погода ожидается в Костанайской области

pixabay.com


В Костанайской области прогнозируют погоду без осадков. Ночью и утром на западе, севере и востоке региона ожидается туман.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 7–12 метров в секунду. Ночью температура составит 4–9 градусов мороза, днём — 7–12 градусов тепла.

В Костанае будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 5–10 метров в секунду. Ночью ожидается 4–6 градусов мороза, днём воздух прогреется до 8–10 градусов тепла.



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