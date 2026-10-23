До −9 ночью и +12 днём: какая погода ожидается в Костанайской области

В Костанайской области прогнозируют погоду без осадков. Ночью и утром на западе, севере и востоке региона ожидается туман.
Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 7–12 метров в секунду. Ночью температура составит 4–9 градусов мороза, днём — 7–12 градусов тепла.
В Костанае будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 5–10 метров в секунду. Ночью ожидается 4–6 градусов мороза, днём воздух прогреется до 8–10 градусов тепла.
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