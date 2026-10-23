Токаев анонсировал запуск третьего суперкомпьютера в Казахстане





Экспорт IT-услуг Казахстана превысил один миллиард долларов. В стране уже запущены два суперкомпьютера, ресурсами которых пользуются отечественные компании и учёные. Об этом сообщил Президент Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, ожидается запуск третьего мощного суперкомпьютера. Основой цифровой экономики также призван стать строящийся кластер дата-центров — «Долина ЦОДов».

Президент отметил, что в Астане работают Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai и технопарк Astana Hub. В стране реализуют общенациональную стратегию Digital Qazaqstan и внедряют искусственный интеллект в различные сферы жизни.

«Все эти шаги нацелены на построение Цифрового, другими словами, прогрессивного государства, стоящего на службе нашего народа», — подчеркнул Токаев.

Глава государства также остановился на развитии транспортной инфраструктуры. За семь лет в Казахстане построили и отремонтировали несколько десятков тысяч километров автомобильных и железных дорог. Через территорию страны прокладываются транспортные, энергетические и цифровые маршруты, соединяющие Европу и Азию.

Говоря о международном положении Казахстана, Президент назвал его развитым, стабильным и светским государством, которое вносит вклад в укрепление мирового порядка в качестве средней державы.

По оценке Токаева, прагматичная и ответственная внешняя политика позволяет стране сохранять высокий международный авторитет.

«Наш паспорт пользуется большим уважением во всём мире. Для наших граждан и бизнеса открыты все границы», — заявил Президент.

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