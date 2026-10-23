Более трёх тысяч сельских школьников Костанайской области участвуют в олимпиаде IQanat





В Костанайской области более трёх тысяч восьмиклассников из сельских школ примут участие в районном этапе олимпиады IQanat. Победители отбора получат возможность бесплатно готовиться к поступлению в университеты Казахстана и других стран.

Районный этап проходит по республике в октябре и охватит более 67 тысяч школьников. По данным организаторов, свыше 70 процентов участников — дети из социально уязвимых семей.

В 11 районах тестирование уже состоялось

В Костанайской области испытания прошли около 1 700 школьников из Амангельдинского, Аулиекольского, Джангельдинского, Денисовского, Житикаринского, Камыстинского, Карабалыкского, Мендыкаринского, Наурзумского, Узункольского и Фёдоровского районов.

Впереди — тестирование участников из Алтынсаринского, Карасуского, Костанайского, Сарыкольского районов, района Беимбета Майлина и Аркалыка.

В первом туре оценивают математическую и читательскую грамотность, логическое мышление и знание казахского языка. Также для участников проводят мотивационные встречи, посвящённые учёбе, развитию и достижению целей.

Что получат финалисты

По итогам районного этапа по всей стране отберут десять тысяч полуфиналистов. Во втором туре им предстоит пройти углублённое предметное тестирование, после которого определят тысячу финалистов.

Часть из них получит возможность бесплатно учиться в школе-пансионате IQanat в Боровом. Другие участники будут охвачены бесплатной трёхлетней программой постолимпиадного сопровождения.

Она включает подготовку к ЕНТ и международным экзаменам, изучение английского языка, развитие гибких навыков и обучение основам предпринимательства. Участников также будут поддерживать и отслеживать их успехи.

Фонд IQanat восемь лет реализует социально-образовательные проекты для сельских школьников и педагогов Казахстана. По информации фонда, участники его программ поступают на гранты в Nazarbayev University, Университет Пердью, Гонконгский политехнический университет, Чикагский университет и другие вузы.

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