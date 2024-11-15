«Новый iPhone — проходящее»: глава Нацбанка назвал лучшую инвестицию





Председатель Национального банка Тимур Сулейменов посоветовал казахстанцам прежде всего вкладывать деньги в образование, развитие детей и собственные знания. Об этом он рассказал на брифинге 23 октября.

По его словам, не стоит экономить на дошкольном и школьном образовании, спортивных занятиях и всесторонней подготовке детей.

«Нужно не жалеть денег на их всестороннее развитие, чтобы они были умными, подготовленными. Дошкольное, школьное образование, спорт — обязательно», — подчеркнул Сулейменов.

Глава Нацбанка также рекомендовал откладывать часть средств на депозит, формируя сбережения к пенсионному возрасту, и бережно относиться к пенсионным накоплениям.

Он призвал обдумывать финансовые решения и не поддаваться желанию потратить деньги на очередную покупку.

«Не вестись на какие-то текущие моменты: новый iPhone, новый телевизор, новая машина. Всё это проходящее, на мой взгляд. Самая лучшая инвестиция — в детей и близких, и саморазвитие тоже», — заключил Сулейменов.

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