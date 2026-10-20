«Останемся ни с чем»: чего опасаются владельцы гаражей в Костанае





Перспектива застройки территорий гаражных кооперативов вызывает вопросы у пользователей «Кроликовода» на улице Волынова в Костанае. Хотя освоение таких участков в генплане предусмотрено на 2040–2050 годы, владельцев уже сейчас беспокоят будущее гаражей и сложности с оформлением документов.

По словам председателя ПК «Кроликовод» Виктора Колядюка, в кооперативе около 800 гаражей и все они используются. При этом спрос на такие помещения остаётся высоким.

«Люди только приезжают и просят: “А у вас нет? А можно купить гараж?” А у нас нет их, никто не продаёт, потому что всем нужны», — рассказал он.

Как отметил председатель, гаражи используют не только для хранения автомобилей и вещей: здесь также работают небольшие производства. Некоторые пользователи остаются до позднего времени, электричество доступно круглосуточно.

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Колядюк сомневается, смогут ли паркинги в будущих новостройках заменить существующие гаражи. Он также обращает внимание на потребности жителей старых пятиэтажек, которым нужны места для хранения имущества и автомобилей.

Опасаются остаться без компенсации

Член правления кооператива Вадим Цыбин, владеющий здесь несколькими гаражами, рассказал о проблемах с оформлением недвижимости. По его словам, часть пользователей не оформила документы во время легализации и приватизации, а теперь сталкивается с трудностями при попытках подтвердить свои права.

«Сейчас по нашему кооперативу очень много людей хотят оформить, но у них не получается даже через суд это всё сделать», — сообщил Цыбин.

Он опасается, что при возможном изъятии участков люди без документов не смогут подтвердить принадлежность гаражей и получить компенсацию.

Кроме того, собеседники считают, что при планировании жилой застройки необходимо учитывать соседство с производствами, железной дорогой и расположенной неподалёку взлётной полосой. По оценке Цыбина, вместе с соседними кооперативами в этом районе насчитывается не менее двух тысяч гаражных помещений.

Напомним, в акимате Костаная ранее подчеркнули, что застройка территорий гаражных кооперативов рассматривается в долгосрочной перспективе. О сносе всех 30 кооперативов города речь не идёт.

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