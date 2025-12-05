В Костанайской области стартовала оперативно-профилактическая акция «Опасный водитель», направленная на снижение аварийности и повышение безопасности на дорогах. Мероприятие проходит по всей стране с 1 по 7 декабря.

Только за первые три дня акции полицейские региона зафиксировали более 1 000 нарушений правил дорожного движения. Среди них:

12 водителей, задержанных в состоянии алкогольного опьянения;

7 фактов выезда на полосу встречного движения;

19 водителей, управлявших автомобилем без водительского удостоверения;

11 человек, ранее лишённых права управления транспортом, но вновь севших за руль.

Ежедневно на автодорогах республиканского и областного значения несут службу 42 патруля и один пост-рубеж. Сотрудники полиции не только фиксируют нарушения, но и ведут профилактическую работу с участниками дорожного движения, в том числе с пешеходами, напоминая о необходимости соблюдать правила и быть внимательными на дороге.

Последние примеры наглядно показывают, к чему приводит игнорирование закона. На трассе «Алматы – Екатеринбург» был задержан автомобиль с подложными государственными регистрационными знаками. В Лисаковске полицейские остановили водителя без прав, уже повторно нарушившего норму закона. В Амангельдинском районе выявили мотоциклиста в состоянии опьянения, к тому же без регистрации транспортного средства. Все эти автомобилисты понесли наказание, как отмечают в полиции, «строго по принципу: закон и порядок».

Правоохранители подчёркивают: даже одно необдуманное действие за рулём может привести к тяжёлым последствиям. Водителей призывают не садиться за руль в состоянии опьянения, соблюдать скоростной режим, правила обгона и следить за техническим состоянием транспорта.

Операция «Опасный водитель» продлится до конца недели. Её основная цель — выявление грубых нарушений, профилактика ДТП и формирование культуры безопасного вождения. В полиции напоминают: безопасность на дороге зависит от каждого участника движения.

