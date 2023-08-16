От сильной жары до мокрого снега: какой будет погода в Казахстане в четверг

Штормовое предупреждение объявлено в 12 областях страны на 17 августа, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На западе, севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточный, на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара +36. На востоке, юге, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ночью ожидается гроза.

Ночью на северо-востоке, днем на востоке, юге, в центральной части Западно-Казахстанской области ожидается гроза. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Мангистауской области ожидается туман. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на западе, востоке области сохраняется сильная жара +35. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

На западе Жетысуской области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, юге Акмолинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на востоке, юге, днем на севере Абайской области ожидается гроза. Ночью на севере, в центре, на востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем на севере, в центре, юго-западе области порывы 15-18 м/с.

Ночью в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). На севере, востоке, юге области ожидается гроза. Ночью на севере, востоке, в центре области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-18 м/с.

На юге Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске сохраняется высокая пожарная опасность

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