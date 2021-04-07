Отбасы банк запустит женскую ипотеку «Умай» с 12 апреля

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В Казахстане с 12 апреля запустят женскую ипотеку «Умай», сообщает Krisha.kz.
Женскую ипотеку внедряет на рынке недвижимости Отбасы банк. Необходимые условия для участия в программе:
- ставка по предварительному жилищному займу – 12%;
- первоначальный взнос – до 50%;
- общий срок кредитования – до 25 лет;
- максимальная сумма – до 30 млн тенге, зависит от дохода участницы.
В банке отметили, что бюджет семьи не должен превышать 320 тысяч тенге. По словам руководителя отдела по работе с клиентами Жанары Жанмурзиной, это оклад без вычета пенсионных отчислений и налогов. Также будут учитывать доходы ИП за последние 12 месяцев.
Участвовать в программе могут и работающие пенсионеры в возрасте до 65 лет. Банк разрешает привлечь двух созаёмщиков.
«Допустим, жильё стоит 10 млн тенге. При доходе семьи до 200 тысяч тенге на руки выдадут 85% от оценочной стоимости. При доходе до 320 тысяч тенге – 80% от оценочной стоимости. Остальную сумму, 1,5 млн и 2 млн соответственно, нужно иметь на руках», – пояснила Жанар Жанмурзина.
Женскую ипотеку будут выдавать:
- на покупку жилья на первичном рынке, в том числе долевого (при наличии гарантии Фонда гарантирования жилищного строительства);
- на покупку жилья на вторичном рынке;
- на ремонт жилья, при этом понадобится смета расходов до 3,7 млн тенге и подтверждение в виде фотографий до и после ремонта.
Чтобы принять участие в программе нужно будет подать заявку и открыть депозит в Отбасы банке. В течение срока кредитования будет выполняться переход с предварительного займа (первые 10 лет) на жилищный (5% годовых).
В банке отметили, что перечисленные условия являются предварительными. Итоговые объявят 12 апреля, в день запуска программы.
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