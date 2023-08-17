Пенсионерам помогут с коммуналкой? В Минтруда ответили на рассылку

В мессенджерах и социальных сетях распространяется информация о том, что в соответствии с постановлением правительства всем пенсионерам окажут финансовую помощь в связи с повышением цен на коммунальные услуги. Рассылку прокомментировали в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает Tengrinews.kz.
Как сообщили в министерстве, распространяемая информация не соответствует действительности.
«Так как постановление о дотационной финансовой помощи правительством Казахстана не принималось, данная информация носит фейковый характер», — уточнили в Минтруда.
Вместе с тем в министерстве напомнили, что в соответствии с законом «О жилищных отношениях» акиматы за счет средств местного бюджета предоставляют малообеспеченным семьям и гражданам жилищную помощь для компенсации разницы между расходами на содержание единственного жилища и предельно допустимым уровнем расходов.
Подать документы на назначение жилищной помощи можно через портал egov.kz или в центрах обслуживания населения.