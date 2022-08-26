Новшества для первоклассников Казахстана озвучили в министерстве просвещения

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Сколько времени будут длиться уроки у первоклассников Казахстана, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК.
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«В первых классах осуществляется «ступенчатый» режим учебных занятий: в сентябре – три урока по 35 минут, с октября – по 45 минут с проведением на уроках физкультминуток и гимнастики для глаз в соответствии с санитарными правилами», – рассказали в ведомстве, передает informburo.kz
Для учеников 2–12 классов продолжительность урока составит 45 минут.
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