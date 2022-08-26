Новшества для первоклассников Казахстана озвучили в министерстве просвещения

Сколько времени будут длиться уроки у первоклассников Казахстана, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК.

«В первых классах осуществляется «ступенчатый» режим учебных занятий: в сентябре – три урока по 35 минут, с октября – по 45 минут с проведением на уроках физкультминуток и гимнастики для глаз в соответствии с санитарными правилами», – рассказали в ведомстве, передает informburo.kz