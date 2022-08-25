Цветы учителям и запрет на воздушные шары: как пройдут линейки 1 сентября в Казахстане

В первый день сентября во всех школах состоится торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. Формат проведения и состав участников определяют сами школы, но есть несколько правил, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК.

Ведомство просит администрацию школ соблюдать следующие рекомендации:

Не привлекать к проведению линеек аниматоров, праздничные агентства, артистов и не украшать школу шарами.

Не использовать во время праздника воздушные шары и голубей, чтобы избежать загрязнения окружающей среды, и привить учащимся бережное отношение к природе и животным.

Желательно пригласить на торжественную линейку почётных людей, внёсших значительный вклад в развитие региона.

Привлечь почётных гостей к проведению единого классного часа «Стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм».

Выносить государственный флаг и исполнять гимн необходимо согласно порядку использования государственных символов.

Дарить цветы учителям не запрещено. В министерстве считают это доброй традицией.

Торжественная линейка и первый классный час – это памятные мероприятия, отражающие важность образования в жизни человека, добавили в ведомстве.