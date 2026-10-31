Жизнь взаймы: долги казахстанцев достигли 26,7 трлн тенге

С начала 2026 года объём банковских кредитов населению увеличился на 7,7%, или на 1,9 трлн тенге. На 1 октября он достиг 26,7 трлн тенге, сообщает LS со ссылкой на данные Национального банка, передает lsm.kz
Большая часть задолженности приходится на потребительские займы — 17,7 трлн тенге. По сравнению с началом года их объём вырос на 11,4%.
На втором месте ипотечные кредиты — 7,8 трлн тенге, также с ростом на 11,4%. Объём займов на прочие цели, напротив, сократился на 8,3% — до 1,1 трлн тенге.
Среди регионов по объёму кредитов населению лидирует Алматы — около 7,9 трлн тенге. С начала года показатель увеличился на 8,2%. Далее идут Астана — 4,4 трлн тенге и Шымкент — 2,1 трлн тенге.
В Карагандинской области объём займов составил 1,4 трлн тенге, в Актюбинской — 1,04 трлн, в Мангистауской — 883,2 млрд, в Жамбылской — 855,01 млрд тенге.
При этом темпы роста потребительского кредитования замедляются. Ранее министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что годовой рост показателя снизился с 26,4% в августе 2025 года до 10,4% в августе 2026-го.
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