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За граффити сына ответил родитель: в Лисаковске выявили порчу электрощита

— Сегодня, 14:33
Изображение для новости: За граффити сына ответил родитель: в Лисаковске выявили порчу электрощита

Сгенерировано ИИ


В Лисаковске родителя привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, совершённое его 15-летним сыном. По информации полиции, подросток нанёс граффити на электрический щит на одной из городских аллей.

Нарушение выявили участковые инспекторы во время оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок». Несовершеннолетнего доставили в отделение полиции вместе с законным представителем.

В полиции сообщили, что продолжают выявлять и пресекать факты загрязнения и порчи городской инфраструктуры в рамках реализации принципа «Чистый Казахстан».



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