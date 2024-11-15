За граффити сына ответил родитель: в Лисаковске выявили порчу электрощита





В Лисаковске родителя привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, совершённое его 15-летним сыном. По информации полиции, подросток нанёс граффити на электрический щит на одной из городских аллей.

Нарушение выявили участковые инспекторы во время оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок». Несовершеннолетнего доставили в отделение полиции вместе с законным представителем.

В полиции сообщили, что продолжают выявлять и пресекать факты загрязнения и порчи городской инфраструктуры в рамках реализации принципа «Чистый Казахстан».

Охота может обернуться уголовным делом: о чём предупредили казахстанцев Штраф, конфискация снаряжения и лишение права охоты — такие последствия могут ждать нарушителей правил охоты...

Скрытые залежи будут искать с помощью ИИ и дронов в Казахстане В Казахстане в ближайшие три года планируют реализовать 20 проектов геологоразведки на площади около 100...