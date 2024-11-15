Охота может обернуться уголовным делом: о чём предупредили казахстанцев





Штраф, конфискация снаряжения и лишение права охоты — такие последствия могут ждать нарушителей правил охоты в Казахстане. В отдельных случаях предусмотрена уголовная ответственность, напомнили в Комитете лесного хозяйства и животного мира, передает rus.baq.kz

По информации ведомства, за нарушение правил охоты на особо охраняемых природных территориях предусмотрен штраф в размере 70 МРП либо лишение права охоты на срок до двух лет. Предметы и орудия правонарушения подлежат конфискации.

Что считается нарушением

К незаконной охоте относятся добыча животных без соответствующего разрешения, вне установленных сроков сезона, в запрещённых местах, а также применение недопустимых способов — в том числе ядов и запрещённых ловушек.

Наличие охотничьего удостоверения само по себе не позволяет охотиться в любом месте и в любое время.

Отдельное внимание специалисты обращают на ночную охоту с дополнительным освещением. Такие методы затрудняют животным возможность заметить опасность и уйти от преследования. Законность охоты в тёмное время суток зависит от вида животного, территории и используемых средств.

Когда грозит уголовное дело

При наличии предусмотренных законом обстоятельств ответственность наступает по статье 337 Уголовного кодекса РК «Незаконная охота». В зависимости от тяжести преступления наказание может включать лишение свободы.

Куда сообщать о браконьерах

Очевидцам рекомендуют прежде всего позаботиться о собственной безопасности. По возможности следует зафиксировать место, время и обстоятельства предполагаемого нарушения, сделать фото или видео.

Сообщить о подозрительной охоте можно по номеру 102 либо в территориальные природоохранные органы. Самостоятельно задерживать предполагаемых нарушителей не рекомендуется.

Перед выездом на охоту необходимо проверить разрешительные документы, сроки сезона и ограничения на выбранной территории.

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