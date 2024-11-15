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Скрытые залежи будут искать с помощью ИИ и дронов в Казахстане

— Сегодня, 10:45
Изображение для новости: Скрытые залежи будут искать с помощью ИИ и дронов в Казахстане

pixabay.com


В Казахстане в ближайшие три года планируют реализовать 20 проектов геологоразведки на площади около 100 тысяч квадратных километров. Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан.

В рамках комплексного изучения недр в стране впервые начата государственная геологическая съёмка масштаба 1:50 000. Для поиска скрытых залежей наряду с традиционными методами применяют технологию Ionic Leach, спутниковые данные, беспилотники и искусственный интеллект.

По словам Шархана, предварительные данные о перспективности уже получены по семи объектам. Участки, перспективность которых подтвердится, планируют подготовить к выставлению на аукцион в 2027 году.

Параллельно продолжается цифровизация отрасли. На Единой платформе недропользования размещены более 70 тысяч геологических отчётов и 109 тысяч контуров изученности.

Вся первичная геологическая информация оцифрована — это около 4,8 миллиона единиц.



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