Скрытые залежи будут искать с помощью ИИ и дронов в Казахстане

В Казахстане в ближайшие три года планируют реализовать 20 проектов геологоразведки на площади около 100 тысяч квадратных километров. Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан.
В рамках комплексного изучения недр в стране впервые начата государственная геологическая съёмка масштаба 1:50 000. Для поиска скрытых залежей наряду с традиционными методами применяют технологию Ionic Leach, спутниковые данные, беспилотники и искусственный интеллект.
По словам Шархана, предварительные данные о перспективности уже получены по семи объектам. Участки, перспективность которых подтвердится, планируют подготовить к выставлению на аукцион в 2027 году.
Параллельно продолжается цифровизация отрасли. На Единой платформе недропользования размещены более 70 тысяч геологических отчётов и 109 тысяч контуров изученности.
Вся первичная геологическая информация оцифрована — это около 4,8 миллиона единиц.
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