От ночного минуса к дневному теплу: погода готовит контраст жителям Костанайской области





В Костанайской области 31 октября ожидается погода без осадков. Ночью и утром на востоке и юге региона прогнозируют туман.

Ветер западный, 7–12 метров в секунду. Ночью температура опустится до −1…−6 градусов, днём воздух прогреется до +10…+15.

В Костанае — переменная облачность, без осадков. Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Ночью ожидается −1…−3 градуса, днём — +11…+13.

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