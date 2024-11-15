От ночного минуса к дневному теплу: погода готовит контраст жителям Костанайской области

В 55 населённых пунктах Костанайской области сняли угрозу подтопления
Подготовку к весенним паводкам и предупреждение пожаров обсудили в Костанайской области во время рабочей поездки...
В Костанайской области 31 октября ожидается погода без осадков. Ночью и утром на востоке и юге региона прогнозируют туман.
Ветер западный, 7–12 метров в секунду. Ночью температура опустится до −1…−6 градусов, днём воздух прогреется до +10…+15.
В Костанае — переменная облачность, без осадков. Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Ночью ожидается −1…−3 градуса, днём — +11…+13.
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