Пятилетний ребёнок погиб в Костанайской области: подозреваемого взяли под стражу





26 октября 2026 года в посёлке Кушмурун Костанайской области от многочисленных травм головы и тела скончался пятилетний ребёнок. По данному факту отдел полиции Аулиекольского района проводит досудебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Подозреваемого задержали в тот же день. Его действия квалифицированы по части 3 статьи 99 Уголовного кодекса — «Убийство малолетнего». Суд санкционировал содержание подозреваемого под стражей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Ход расследования находится на контроле прокуратуры Костанайской области.

Иные сведения в интересах следствия не разглашаются.

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