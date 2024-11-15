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Пятилетний ребёнок погиб в Костанайской области: подозреваемого взяли под стражу

— Сегодня, 14:37
Изображение для новости: Пятилетний ребёнок погиб в Костанайской области: подозреваемого взяли под стражу

pixabay.com


26 октября 2026 года в посёлке Кушмурун Костанайской области от многочисленных травм головы и тела скончался пятилетний ребёнок. По данному факту отдел полиции Аулиекольского района проводит досудебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. 

Подозреваемого задержали в тот же день. Его действия квалифицированы по части 3 статьи 99 Уголовного кодекса — «Убийство малолетнего». Суд санкционировал содержание подозреваемого под стражей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Ход расследования находится на контроле прокуратуры Костанайской области.

Иные сведения в интересах следствия не разглашаются.



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