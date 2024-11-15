Разрушают дороги: на трассах Казахстана усилили контроль за перегруженными грузовиками





Министерство транспорта Казахстана усилило контроль за движением крупногабаритных и тяжеловесных автомобилей. Основное внимание уделяют перевозчикам, превышающим допустимые весовые параметры.

По информации ведомства, проверки проводят на транспортных коридорах «Западная Европа — Западный Китай», «Астана — Петропавловск», «Омск — Павлодар — Семей — Майкапшагай» и «Кызылорда — Жезказган».

В Минтрансе отмечают, что перегруженные автомобили ускоряют разрушение дорожного покрытия и создают угрозу безопасности других участников движения.

Одновременно министерство совместно с депутатами Курултая прорабатывает законодательные меры по усилению ответственности за перегруз. Также планируется совершенствовать механизмы контроля за тяжеловесным транспортом.

Работа направлена на сохранение автомобильных дорог и укрепление транзитного потенциала страны.

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