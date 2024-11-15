Новая прибавка в платёжках: тарифы на свет могут вырасти на 10–12% в 2027 году





До конца 2026 года нового повышения тарифов на электроэнергию, вероятнее всего, не будет. Однако в следующем году они могут вырасти ориентировочно на 10–12%. Такой прогноз в беседе с LS озвучил управляющий директор НПП «Атамекен» Жакып Хайрушев.

По его словам, этой осенью энергопроизводящие организации уже пересмотрели предельные тарифы. В зависимости от электростанции и категории повышение составило от 10% до более чем 100%. При этом конечные тарифы для населения выросли значительно умереннее.

Дальнейшие изменения, считает эксперт, будут зависеть от прохождения отопительного сезона, состояния электростанций после зимы и расходов на предстоящие ремонты.

В 2027 году возможна корректировка по принципу «инфляция плюс», который учитывает накопленный рост цен и дополнительные финансовые потребности отрасли. Ориентир в 10–12% Хайрушев назвал предварительной оценкой.

«Это предварительная оценка, а не утвержденный параметр», — уточнил он.

По прогнозу собеседника LS, заявки на пересмотр тарифов энергопроизводящие организации начнут подавать весной, когда станут известны итоги отопительного сезона и объёмы ремонтных работ. Само повышение вероятнее осенью.

Хайрушев также отметил, что энергетические предприятия сталкиваются с удорожанием оборудования, запчастей, материалов, логистики и оплаты труда. Поэтому рост тарифов, по его мнению, во многом компенсирует уже увеличившиеся затраты.

Основные расходы на подготовку к зиме электростанции несут весной и летом. При нехватке средств предприятия привлекают займы или договариваются об отсрочке платежей подрядчикам. Впоследствии эти расходы, включая стоимость финансирования, учитывают при пересмотре тарифов.

Эксперт считает необходимым переходить к более предсказуемой тарифной политике, которая позволит своевременно оплачивать ремонты и избегать резких повышений.

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