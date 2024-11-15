Лекарство нашли после жалобы: в Костанайской области рассказали о проблемах с бесплатными препаратами

В Костанайской области в 2026 году зарегистрировали 137 обращений по вопросам лекарственного обеспечения. Большинство поступило через систему «Е-Өтініш». О собственном опыте получения препаратов на заседании Общественного совета рассказала его член Аружан Сарсенбаева.
По её словам, в январе нужного лекарства в поликлинике не оказалось. Ей предложили прийти в феврале, однако и тогда препарат отсутствовал. После этого она направила обращение через «Е-Өтініш».
«Управление здравоохранения в свою очередь просто отписали обратно в полкилинику и на СК-Фармацию. Поликлиника потом нашла в другой больнице, но и то, это случилось только после обращения через E-Otinish, потом попросили отозвать это заявление», — рассказала Аружан Сарсенбаева.
Таким образом, по словам члена Общественного совета, получить необходимый препарат удалось лишь после официального обращения.
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