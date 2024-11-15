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Какая погода ждёт казахстанцев на стыке октября и ноября

— Сегодня, 14:16
Изображение для новости: Какая погода ждёт казахстанцев на стыке октября и ноября

alau.kz


С 31 октября по 2 ноября на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода. Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты принесут дождь и снег.

На севере и востоке страны прогнозируют гололёд. Лишь на западе и северо-западе под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков.

По республике ожидается усиление ветра, на юге днём — пыльная буря. Ночью и утром север, восток, а также горные районы юга и юго-востока местами накроют туманы.

Значительных изменений температуры воздуха не прогнозируется.



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