За мат в TikTok оштрафовали 29-летнего жителя Костаная

Пятилетний ребёнок погиб в Костанайской области: подозреваемого взяли под стражу
26 октября 2026 года в посёлке Кушмурун Костанайской области от многочисленных травм головы и тела...
В Костанае мужчину привлекли к административной ответственности за нецензурную брань в социальной сети TikTok. Нарушение полицейские выявили во время мониторинга интернет-пространства.
29-летнего жителя города доставили в полицию. Позже по решению суда ему назначили штраф. Сумма взыскания не уточняется.
В полиции сообщили, что продолжат выявлять противоправный контент в интернете и привлекать к ответственности лиц, нарушающих общественный порядок.
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