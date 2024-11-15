За мат в TikTok оштрафовали 29-летнего жителя Костаная





В Костанае мужчину привлекли к административной ответственности за нецензурную брань в социальной сети TikTok. Нарушение полицейские выявили во время мониторинга интернет-пространства.

29-летнего жителя города доставили в полицию. Позже по решению суда ему назначили штраф. Сумма взыскания не уточняется.

В полиции сообщили, что продолжат выявлять противоправный контент в интернете и привлекать к ответственности лиц, нарушающих общественный порядок.

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