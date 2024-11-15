До восьми месяцев без нужных препаратов: в Костанайской области обсудили задержки бесплатных лекарств





В Костанайской области пациенты сталкиваются с задержками в обеспечении бесплатными лекарствами. Особенно остро проблема стоит для людей с орфанными — редкими — заболеваниями. По словам заместителя главного врача по контролю качества поликлиники №4 Костаная Маргариты Бисеновой, ожидание приобретения таких препаратов может занимать шесть–восемь месяцев.

Вопрос обсудили на заседании Общественного совета. Мониторинг охватил поликлиники Костаная и две больницы в Аулиекольском и Костанайском районах с большим числом прикреплённых пациентов. По словам Бисеновой, ситуация в проверенных учреждениях схожая.

«Квартал начинается, а поставка пришла 20–22 числа. В итоге выдача задержана, пациенты возмущаются», — рассказала Маргарита Бисенова.

Отдельная проблема связана с препаратами для пациентов с редкими заболеваниями, которые приобретают за счёт местного бюджета. Как пояснила представитель поликлиники, лекарства закупают на год, после чего приходится вновь обращаться за обеспечением. Повторная процедура также затягивается.

Всего в регионе на диспансерном учёте состоят более 180 тысяч человек. Большинство из них нуждаются в бесплатных лекарствах. На амбулаторном уровне препараты выдают 34 медицинские организации, централизованным закупом занимается единый дистрибьютор «СК-Фармация».

На дополнительное лекарственное обеспечение пациентов с орфанными заболеваниями из местного бюджета выделили миллиард тенге. Однако, как отмечалось на заседании, предусмотренное финансирование пока не решило проблему своевременного получения препаратов.

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