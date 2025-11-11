Из села — на маркетплейсы: предпринимателям хотят расширить рынки сбыта





В Казахстане сельских предпринимателей планируют активнее подключать к маркетплейсам. Это позволит расширить рынки сбыта их продукции, сообщил министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передаёт LS.

По словам министра, сегодня более 20 цифровых платформ дают возможность зарабатывать свыше 500 тысяч казахстанцев. Следующий шаг — сделать такие возможности доступнее для жителей сёл.

Помимо подключения предпринимателей к действующим маркетплейсам, планируется развивать сеть пунктов приёма и выдачи заказов, а также организовать доставку, в том числе в отдалённые населённые пункты.

Жителей будут обучать электронной коммерции, работе с цифровыми платформами и инструментами искусственного интеллекта. Для этого предусмотрены пилотные проекты. Как отметил Мадиев, они должны создать дополнительные возможности для бизнеса, занятости и роста доходов в регионах.

Обучение намерены связать с возможностями трудоустройства. Для этого планируют запустить платформу upskilling, интегрированную с другими базами по занятости. Её задачами станут переобучение и содействие в поиске работы.

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