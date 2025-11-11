Одно место на две квартиры: как нехватку парковок учитывают в генплане Костаная

Проблему нехватки парковочных мест рассматривают при корректировке генерального плана Костаная. Об этом сообщила главный специалист городского отдела архитектуры и градостроительства Асия Жусупова.
По информации отдела, норматив предусматривает одно парковочное место на две квартиры. Однако на практике в одной семье может быть два или три автомобиля. Заранее определить их количество и выполнить точные расчёты, отмечают специалисты, сложно.
«Сейчас в генеральный план города вносятся корректировки. В том числе рассматриваются жалобы жителей и проблема нехватки парковочных мест», — рассказала Жусупова.
По её словам, в новых пяти- и девятиэтажных домах парковки уже предусматривают, в том числе подземные. В старых домах таких условий изначально не было. Этот вопрос также учитывают при корректировке генплана.
Между тем микрорайон Юбилейный в ближайшем будущем продолжат застраивать жилыми домами. Автолюбитель Жумабек Базарбаев опасается, что при дальнейшем развитии города прежние ошибки в планировании улиц и парковок могут повториться.
Насколько предусмотренные решения помогут сократить дефицит парковочных мест, станет понятно по мере дальнейшей застройки.
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